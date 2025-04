Nadia Di Diodato contro Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Scintille nello studio di Uomini e Donne, durante la puntata del 16 aprile 2025, tra Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri. Dopo le ultime esterne ricche di emozioni e di baci, i due discutono in studio. Dopo l’ingresso in studio del tronista, Maria De Filippi spiega che Gianmarco aveva a disposizione due esterne. La conduttrice spiega così che Gianmarco ha scelto di fare la prima esterna con Gianmarco e di aver rinunciato all’esterna con Nadia quando Francesca ha chiesto di vederlo per parlare.

Uomini e Donne, Trono di Gianmarco Steri nel caos persino l'autrice storica interviene/ Cosa sta succedendo

Di fronte a tale richiesta della Polizzi, la redazione ha chiesto a Gianmarco di rinunciare ad un’esterna e il tronista ha deciso di rinunciare a quella con Nadia. Già in studio, la Di Diodato non ci sta e sbotta rivolgendo una dura accasa nei confronti del tronista da cui si sente presa in giro, convinta che tutto ciò che è accaduto tra loro sia avvenuto solo per provocare una reazione di Cristina.

Chi è Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco a Uomini e Donne/ Lei dichiara i propri sentimenti ma...

Nadia Di Diodato contro Gianmarco Steri a Uomini e Donne

“Sono molto, molto delusa perché penso che quello che c’è stato tra di noi finora, soprattutto nelle ultime settimane, è stato fatto per avere una reazione da Cristina. Dopo il primo bacio, di fronte alle sue risate, hai rosicato, sei uscito e hai sminuito totalmente il nostro bacio. Sei venuto da me per farla rosicare ancora di più e l’altra volta sono stata zitta per rispetto tuo perché Cristina mi ha insultata tutto il tempo e tu non hai detto nulla. Dopo due settimane bellissime e l’inizio di un rapporto più profondo che tu tanto desideri, hai rinunciato all’esterna. Dopo due settimane così, ma come fai a non avere voglia di vedermi?”, sbotta Nadia.

Chi è Francesco, cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Gemma Galgani, ma l'esterna finisce malissimo

“Io non faccio le cose per ripicca. Se ho fatto qualcosa con te è perché ne avevo voglia. Tu hai tutte le ragioni, ma non faccio le cose per ripicca. Questa settimana avevo voglia di vederti e mi sei anche mancata“, si difende il tronista ma Nadia non ci crede. Dopo aver visto l’esterna tra Gianmarco e Cristina, Nadia commenta così: “Io penso che lui meriti una persona che giochi a palla con lui. Lei ha capito tutto”.