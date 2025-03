Una delle corteggiatrici più chiacchierate di Gianmarco Steri è Nadia Di Diodato che si sta distinguendo dalle altre ragazze di Uomini e Donne per il suo carattere forte e per la sua enorme grinta. Giovanissima e “acqua e sapone”, è giovanissima e ha poco più di vent’anni anche se per adesso non è ancora stata comunicata la sua età precisa con l’anno e la data di nascita. Nadia Di Diodato sembra essere infatti molto riservata sulla sua vita privata, e per ora non sono uscite ancora molte informazione su di lei.

La corteggiatrice di Gianmarco Steri, secondo quanto si apprende dal suo profilo Facebook, vive oggi a Roma, anche se pare essere nata in provincia di Teramo a Intermesoli. Ha frequentato il Liceo Classico per poi essersi iscritta a La Sapienza, università famosa della Capitale. Al momento non si sa quale facoltà abbia scelto e quale corso di studi stia attualmente frequentando. In base al suo profilo Instagram, però, sembra che il suo sogno sia quello di fare la giornalista dato che nella biografia spuntano alcuni articoli web. Sui social c’è chi la ama ma anche chi la critica per il suo “caratterino difficile”.

Nadia Di Diodato, lo scontro con Cristina Ferrara a Uomini e Donne: “Gianmarco? Non l’avresti mai calcolato“

Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne ha recentemente avuto un battibecco con l’altra pretendente del tronista, Cristina Ferrara. Con quest’ultima c’è stata una romantica esterna in riva al mare dove la ragazza gli ha fatto mettere il costume avvisandolo poi che in realtà si trattava solo di uno scherzo. Nadia Di Diodato è intervenuta dopo aver visto la loro uscita, dicendo che secondo lei fuori da Uomini e Donne Cristina non l’avrebbe proprio calcolato: “Fuori da questo studio, lei non ti avrebbe nemmeno guardato, non capisco la sua semplicità dov’è, sia a livello estetico che caratteriale“. A quel punto, l’altra corteggiatrice si è scagliata contro di lei, dicendole di non permettersi di parlare così di lei.