Nadia Di Diodato: perché si autoelimina a Uomini e donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e donne del 18 aprile 2025 con il trono di Gianmarco Steri. Il tronista, con un’unica esterna a disposizione, ha scelto di farla con Francesca Polizzi con cui si emoziona ritrovando la complicità di qualche settimana fa. Al termine dell’esterna, in studio, Gianmarco ammette di essere stati bene mentre Francesca riconosce la profondità dell’esterna fatta perché, pur senza bacio, i due si sono raccontati anche su cose importanti del passato.

Cristina Ferrara piange per Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ "In quella lettera ti ho scritto..."

Di fronte a tale confronto, oltre a Cristina Ferrara che non ha nascosto la delusione non trattenendo le lacrime, Nadia Di Diodato non nasconde la rabbia nei confronti di Gianmarco al punto da decidere di autoeliminarsi non volendo più continuare a conoscerlo e a corteggiarlo.

Nadia Di Diodato: lo sfogo contro Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo aver lasciato a Francesca Polizzi e Gianmarco Steri il tempo di confrontarsi, ha chiesto un commento a Nadia Di Diodato che ha annunciato l’intenzione di voler abbandonare il programma e andare via.

Francesca Polizzi è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ Cristina e Nadia non hanno dubbi

“Vorrei salutarlo e fargli un grande in bocca al lupo. Non mi va di continuare. Ho talmente tante cose da dirti, ti trovo molto incoerente. Non sto facendo nessuna scenata, te lo assicuro Gianmarco. Voglio andare via perché non ho più intenzione di conoscerti. Ho parlato tante cose e non sono mai stata ascoltata. Dici le stesse cose a tutte e non mi piace. Quel posto era lo stesso in cui ci siamo baciati la prima volta“, dice la corteggiatrice. Gianmarco prova a farle cambiare idea e a spiegarsi ma le sue parole non cambiano la situazione.