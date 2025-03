Tutto su Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Tra le ragazze che sta conoscendo Gianmarco Steri a Uomini e Donne c’è anche Nadia Di Diodato di cui non si conosce l’età. La corteggiatrice è arrivata a Uomini e Donne esclusivamente per conoscere e corteggiare Gianmarco con cui, tuttavia, il feelin non è ancora nato. Nadia, originaria a di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo, dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta all’Università La Sapiena di Roma. Nadia, inoltre, con una vera passione per la scrittura, scrive per diversi giornali web che la aiutano a coltivare la sua passione.

Uomini e Donne, Gaia Gigli: "Giornate a letto chiusa in casa"/ Momento buio dopo rottura con Daniele Paudice

A Uomini e Donne ha conquistato le attenzioni di Gianmarco con il suo stile sobrio ed elegante. La corteggiatrice è uscita in esterna con Gianmarco, ma in studio, il tronista ammette di non essere totalmente preso da lei.

Nadia Di Diodato e la nuova esterna con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 marzo 2025, Gianmarco Steri e Nadia tornano a confrontarsi dopo l’ultima esterna fatta durante la quale la corteggiatrice ha letto al tronista un articolo scritto da lei sul suo conto. In studio, il tronista e la corteggiatrice si confrontano in modo pacifico.

Chi è Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Lei chiede scusa e svela...

Gianmarco, così, spiega di vederla distante e di avere dubbi su di lei non avendo visto alcuna reazione dopo l’esterna in cui ha baciato Francesca. Gianmarco, inoltre, spiega che è più indietro rispetto alle altre corteggiatrici e, tra le tante, dice di avere un forte interesse estetico per Cristina.