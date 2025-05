Come ha reagito Nadia Di Diodato dopo aver scoperto di non essere la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni della registrazione rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, si è scoperto che la ragazza ha “rosicato” moltissimo, rimanendoci male dopo aver visto il tronista optare per Cristina Ferrara, la sua scelta. In base a quanto si legge sulla puntata, registrata in data 11 maggio 2025, Nadia Di Diodato era vestita con un vestito blu e Pugnaloni l’ha giudicata come bellissima.

Si scopre anche che Tina Cipollari era “team” Nadia, sostenendola anche nel momento della scelta. Per quanto riguarda Cristina Ferrara, invece, la ragazza non era entrata nelle grazie dell’opinionista mentre invece nell’ultimo periodo era diventata una delle pupille di Gianni Sperti, che per ben due volte l’aveva pregata di restare e non abbandonare il programma. La reazione di Nadia Di Diodato è stata dunque fortissima, dato che la ragazza si è arrabbiata, forse per essersi sentita presa in giro da Gianmarco che le ha anche presentato sua madre.

Reazione di Nadia Di Diodato dopo la non scelta a Uomini e Donne: scelta scontata?

Al momento bisogna aspettare per vedere come ha reagito Nadia Di Diodato alla non scelta, dato che nelle anticipazioni di Uomini e Donne si scopre solo che la ragazza si è arrabbiata. Molto probabilmente la corteggiatrice ha fatto presente di essersi sentita presa in giro per via del fatto che Gianmarco l’ha illusa non poco nell’ultimo periodo. Anche il pubblico si è rivoltato contro il tronista, ecco cosa si legge sui social: “Scelta più scontata del secolo, ripeto avevamo aspettative troppo alte su di lui, ma si era già capito dall’inizio tutto ciò“, “Lui palesemente si è sbilanciato di più verso Nadia perché sennò lei lo accannava definitivamente (avrebbe fatto benissimo) e dopo la scelta sarebbe stata rovinata…sgamato proprio“.

