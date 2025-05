Nadia Di Diodato non è stata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Ieri venerdì 30 maggio 2025 è andata in onda prima serata l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi e il pubblico, in parte convinto che la scelta sarebbe caduta sulla giovane abruzzese, è rimasto sconvolto nel vedere il tronista fidanzarsi con Cristina Ferrara. Dopo la puntata sono uscite anche le prime foto di coppia dove i due sono più affiatati che mai, presentandosi ai fan come innamoratissimi. Eppure, a nessuno è sfuggito il dolore di Nadia, che purtroppo ha vissuto una vera e propria batosta.

Maria De Filippi dominatrice negli ascolti di Canale 5/ Anche Uomini e donne batte Milly Carlucci

Dopo l’ultima esterna la ragazza era quasi convinta che sarebbe stata la scelta, anche perchè Gianmarco Steri non era stato molto chiaro nel far capire ai telespettatori di Uomini e Donne chi sarebbe stata la corteggiatrice con la quale sarebbe uscito dal programma. “Non mi aspettavo sicuramente un percorso del genere, in generale di essere coinvolta così tanto nelle emozioni, non solo con lui. E poi non pensavo di iniziare a provare cose qui“, aveva detto Nadia Di Diodato prima del momento della scelta. Ma come sta adesso? Ce lo svela Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne: "Pronti a convivere dopo la scelta"/ Come procede tra loro

Nadia Di Diodato piange ancora per Gianmarco Steri di Uomini e Donne? “Si sta concentrando sul suo lavoro”

Su Instagram l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha risposto alla domanda di una fan che gli chiede come sta oggi Nadia Di Diodato. “Non le è ancora passata e penso sia normale, ci ripensa ma ora si sta concentrando esclusivamente il suo lavoro e percorso di vita“, risponde, “Tuttavia, questo percorso le è servito molto a livello personale” continua. Pare che dopo aver scoperto di non essere la scelta, la corteggiatrice sia scoppiata in lacrime triste di non poter uscire da quello studio in cui ha vissuto così tante emozioni mano nella mano con Gianmarco Steri. In ogni caso, la ragazza saprà benissimo rialzarsi e ritrovare la serenità, e forse anche l’amore!