Nadia Di Diodato dopo la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è stata tra le protagonista indiscusse del trono di Gianmarco Steri che, dopo mesi di conoscenza con la stessa Nadia, ma anche con Cristina Ferrara, ha concluso il percorso da tronista a Uomini e Donne scegliendo Cristina. Una scelta che ha provocato la delusione e la forte reazione di Nadia che, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, avrebbe attaccato lo stesso Gianmarco. A scagliarsi contro il tronista, dopo la diffusione delle anticipazioni sulla scelta, è stato anche il popolo del web che ha puntato il dito contro il tronista, reo di aver utilizzato parole importanti nei confronti di Nadia per poi non sceglierla.

Conclusa l’avventura a Uomini e Donne, Nadia è tornata alla sua vita e, tra le storie del suo profilo Instagram, ha mostrato un momento degli Internazionali di tennis in corso a Roma. Un modo per distrarsi, quello di Nadia, che nelle scorse ore è tornata nuovamente sui social.

Nadia Di Diodato e la frecciatina a Gianmarco Steri

Nello scegliere Cristina Ferrara, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri ha detto: “Cristina mi ha colpito fin dal primo momento per la sua bellezza, ma inizialmente faticavo a capirla. L’ho messa spesso in discussione, proprio perché il mio interesse era molto forte. Ho percepito in lei una delicatezza speciale, che ha avuto il coraggio di mostrarmi, come nell’esterna della lettera. È una persona sensibile e questo mi ha fatto riflettere. Anche se è diversa da me, ho deciso di seguire il cuore”.

Spiegando il motivo per il quale non ha scelto Nadia, il tronista ha detto: “Con Nadia è stato un percorso movimentato. Abbiamo iniziato con discussioni accese, ma questo mi ha incuriosito. Ha una forte personalità, dice sempre ciò che pensa, ma è anche una ragazza sensibile, anche se non lo mostra facilmente. Le auguro il meglio e la ringrazio per le emozioni che mi ha fatto vivere”. Nadia, sui social, ha condiviso la pagina di un libro evidenziando frasi che parlano di amori travolgenti come: “Non è mai titubante. Non è mai tiepido. Impazzisce letteralmente, va fuori di testa e la cosa le sta accadendo di nuovo, per questo ha posto questa domanda”. Sarà una frecciatina all’ex tronista?

