Il trono di Gianmarco Steri, che era partito con aspettative altissime, ha un po’ deluso i fan per via del comportamento del tronista e del suo atteggiamento nei confronti delle corteggiatrici e in particolare modo di Francesca Polizzi, molto amata dai fan ma che non ha mai realmente coinvolto Gianmarco. Il tronista è sembrato, di recente, molto vicino a Nadia Di Diodato. Proprio Nadia, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha parlato delle sue “rivali” affermando che non la convincono affatto. “Sono bellissime ma non credo che siano qui per Gianmarco” ha raccontato Nadia. La corteggiatrice, aspirante giornalista nella vita, ha affermato: “Francesca? Dolce, ma qualcosa di lei non mi convince. La trovo un po’ infantile”.

Per quanto riguarda Cristina Ferrara, invece, qual è il pensiero di Nadia? Anche per la bella napoletana, Nadia non ha risparmiato parole e frecciatine. “È altezzosa, fuori non sarebbe mai stata una mia amica. Non lascia parlare e urla più di me” ha dichiarato Nadia Di Diodato nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine. Il tronista, dopo l’eliminazione di Francesca Polizzi, dovrà scegliere proprio tra Nadia e Cristina.

Nadia Di Diodato la preferita di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?

Se all’inizio sembrava un po’ indietro rispetto alle altre, di recente Nadia Di Diodato ha fatto grandi passi in avanti, mostrandosi molto interessata a Gianmarco, che a sua volta sembra essere particolarmente attratto dall’aspirante giornalista. Dunque il barbiere, che a Uomini e Donne spera di trovare l’amore, potrebbe propendere proprio verso di lei. Nadia, infatti, è riuscita a tirare fuori la dolcezza in Gianmarco Steri, scatenando delle reazioni importanti nel tronista, diviso tra lei e Cristina Ferrara. Chi sarà la sua preferita? Tra poche settimane, Gianmarco potrebbe arrivare alla scelta e solo allora scopriremo con chi costruirà una vita fuori dal programma.