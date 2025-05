Nadia Di Diodato, ultime parole prima della scelta di Gianmarco Steri

Dopo aver trascorso l’ultima giornata con Gianmarco Steri, prima della scelta finale del tronista a Uomini e Donne, Nadia Di Diodato sperava davvero di poter essere la scelta di Gianmarco con cui ha vissuto un rapporto caotico in cui non sono mancate le discussioni. Prima di arrivare in studio per ascoltare le parole di Gianmarco, Nadia si è raccontata ai microfoni di WittyTv svelando le proprie emozioni e il proprio stato d’animo. “Troppa ansia, per una serie di cose. Diciamo che durante l’ultima esterna dell’ultima giornata che abbiamo fatto io non l’ho vissuta come se fosse l’ultima. E ho percepito anche dall’altra parte come se non fosse l’ultima volta”, dice la corteggiatrice.

“Quindi se mi baso su questo direi sì, sono la scelta. Rifarei tutto però penso di essere stata anche fortunata ad aver trovato Gianmarco perché penso che alcuni lati del mio carattere siano magari da cambiare. Io in prima persona, indipendentemente dal percorso, era un cosa che pensavo già da prima e qui mi sono proprio vista davanti uno specchio. La fortuna è stata trovare Gianmarco perché penso che un’altra persona mi avrebbe mandata a quel paese subito”, aggiunge.

Nadia Di Diodato e le emozioni prima della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nel ripercorrere quello che è stato il suo percorso a Uomini e Donne che, come svelano le anticipazioni si è concluso con il no da parte di Gianmarco Steri che le preferisce Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato analizza anche quello che le è accaduto durante i mesi spiegando quanto l’avventura a Uomini e Donne l’abbia aiutata.

“Non mi aspettavo sicuramente un percorso del genere, in generale di essere coinvolta così tanto nelle emozioni, non solo con lui. E poi non pensavo di iniziare a provare cose qui. Tante volte sono uscita, ho sbroccato, poi io sono una persona molto focosa quindi non pensavo di poter reggere il confronto con altre ragazze, invece mi è servito”, conclude Nadia.

