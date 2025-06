Nadia Di Diodato: chi le ha fatto una dedica dopo Uomini e Donne

Nadia Di Diodato ha concluso l’importante percorso a Uomini e Donne ricevendo il no di Gianmarco Steri che le ha preferito Cristina Ferrara. Pur non avendo trovato l’amore, come sperava, Nadia ha comunque trovato persone che le vogliono bene e che si sono legate a lei. Oltre ad aver ottenuto l’affetto e l’apprezzamento di Maria De Filippi, Nadia ha conquistato l’affetto della redazione, ma anche del reparto trucco. Proprio la make up artist che si è sempre occupata di lei durante le varie puntate di Uomini e donne le ha dedicato delle dolcissime parole emozionandola.

“Sono contenta di averti accompagnato in questo viaggio dall’inizio, ma soprattutto alla fine…mesi di chiacchiere (quanto parli) , di risate (tante) e di cazziate sulla skincare. In te ho rivisto un po’ la giovane me: impulsiva, arguta, ironica e anche rompi*** ma sei bella proprio così come sei! Ti meriti tutto ciò che sogni”, è la dolcissima dedica.

La risposta di Nadia Di Diodato alla dedica

Oltre ad aver condiviso la dedica tra le storie del suo profilo Instagram, Nadia Di Diodato ha risposto direttamente alla dedica lasciando sotto il post che le ha dedicato la make up artist la risposta, a sua volta, ricca d’affetto e riconoscimento.

“Ma tu sei pazza? Vuoi farmi piangere? Grazie per il piling che non ho mai fatto, grazie per aver assecondato i miei “di meno di meno” fino ad aver trovato il giusto compromesso, grazie perché ogni mattina mi è volata tra tante chiacchiere, risate e musica (bello l’album di Jovanotti eh)” – scrive Nadia. “Hai spento i miei malumori e i miei bronci e di questo ti ringrazio moltissimo. Sono contenta di averti conosciuta e avuta durante tutto il percorso. Tvb strega (riferiamo anche ad Andrea No Social)”, conclude.

