Nadia Di Diodato e la sorpresa a Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 21 maggio 2025, non nasconde la delusione per la situazione che sta vivendo con Gianmarco Steri. Tutto parte dalla sorpresa che la corteggiatrice ha deciso di fare a Gianmarco per il suo compleanno. Nel filmato dell’esterna, così, si vede Nadia raggiungere Gianmarco nel suo negozio per fargli una sorpresa. In studio, però, la felicità lascia spazio alla delusione e alla tristezza. La corteggiatrice, infatti, spiega di vedere nel tronista un atteggiamento diverso rispetto a quello che ha con Cristina Ferrara.

“Sono tornata a casa tristissima”, ha detto Nadia al centro dello studio che, poi, su richiesta di Maria De Filippi svela il motivo della sua delusione che diventa ancora più grande dopo il filmato dell’esterna fatta dal tronista con Cristina Ferrara.

Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri sempre più lontani

Esattamente come Nadia Di Diodato, anche Cristina Ferrara ha deciso di sorprendere Gianmarco Steri in occasione del suo compleanno facendogli una sorpresa con la complicità dei suoi amici. Dopo aver visto la felicità di Gianmarco, Nadia, in studio, appare sempre più convinta che il tronista sia seriamente interessato a Cristina.

“A me sembra sempre la stessa cosa. Lui che si assicura di piacere a Cristina. E’ sempre un cercare conferme da lei”, dice ancora Nadia che appare con gli occhi lucidi come se fosse vicina a piangere. Nonostante il bel momento trascorso in esterna, dunque, Nadia non appare soddisfatta ma sempre più convinta che la scelta non sarà lei, cosa che è poi effettivamente accaduta.