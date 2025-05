A poche settimane dalla conclusione di Uomini e Donne, la corteggiatrice Nadia Di Diodato si lascia andare ad alcune dichiarazioni che permettono al pubblico di conoscere meglio il suo vissuto. La corteggiatrice di Gianmarco Steri, infatti, in una intervista rilasciata al magazine dedicato, ha fatto luce su alcune fasi complicate della sua vita sentimentale, ripercorrendo le tappe più dolorose. “Non sono mai stata una bambina molto serena”, ha confidato Nadia parlando della sua infanzia.

Gemma Galgani, ennesima delusione d'amore a Uomini e Donne/ Arcangelo 'la lascia', lei spiazza il web

“Ero timida, ma sempre con la risposta pronta contro ogni tipo di ingiustizia”, ricorda la corteggiatrice. L’amore le ha creato parecchi subbugli, a quanto pare, lasciando strascichi con cui ancora oggi deve fare i conti. “Amare mi ha causato solo traumi che con il tempo sto cercando di superare”, ha affermato Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato stronca le rivali: "Cristina altezzosa, Francesca infantile"/ Sulla scelta…

Nadia Di Diodato di Uomini e Donne a cuore aperto su Gianmarco Steri: “Mi ha incuriosito! E le altre donne…”

Parole forti quelle usate dalla corteggiatrice, che ora ovviamente spera di iniziare a costruire qualcosa di importante con Gianmarco Steri, il quale dovrà sciogliere i suoi dubbi entro un paio di settimane. “E’ una persona che mi ha incuriosita”, svela la corteggiatrice, che nel corso delle varie puntate ha avuto moto di conoscere altri aspetti interessanti.

“Mi è piaciuta la sua imprevedibilità e allo stesso tempo è una cosa che mi ha spaventata. Dire che è un bel ragazzo sia banale ma il moro tatuato mi è sempre piaciuto”, ammette ancora la ragazza. Sulla rivalità con le altre corteggiatrici, Nadia sembra andare oltre e non considerarle più di tanto. Semplicemente perché non crede nutrano un interesse sincero per Gianmarco. “Sono tutte e due bellissime ma non penso siano qui per lui”, ha detto convinta la Di Diodato.

Angela Paone e Antonio Stellacci ex coppia Uomini e Donne/ Da matrimonio e voglia di un figlio a separazione