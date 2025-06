Nadia Di Diodato dimentica Gianmarco Steri e la delusione amorosa vissuta a Uomini e Donne con il concerto di Vasco Rossi.

Nadia Di Diodato: così dimentica Gianmarco Steri e Uomini e Donne

Nadia Di Diodato dimentica definitivamente Gianmarco Steri e Uomini e donne. L’ex corteggiatrice, dopo aver metabolizzato la scelta del tronista che le ha preferito Cristina Ferrara, si gode la spensieratezza della sua età trascorrendo le serate con gli amici di sempre. Tra una cena e una serata in discoteca, Nadia ha deciso di staccare la spina, almeno per un giorno, da tutti i pensieri tuffandosi nella magica atmosfera di un concerto di Vasco Rossi. L’ex corteggiatrice, così, in compagnia di due amiche, si è recata a Napoli per godersi lo spettacolo.

Roberta Di Padua spiazza su Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne/ "L'amore che speravo di trovare"

Tra le storie del suo profilo Instagram, Nadia ha condiviso alcuni momenti della serata trascorsa allo stadio Diego Armando Maradona inquadrando Vasco, ma anche le sue amiche con cui ha cantato e ballato tutte le canzoni, dalla prima all’ultima.

Nadia Di Diodato ancora single?

Nadia Di Diodato è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne e il suo nome continua ad essere accostato al trono della prossima stagione. Ad oggi, infatti, Nadia sembrerebbe ancora single. Dopo aver corteggiato per mesi Gianmarco Steri e aver provato a conquistarlo, Nadia ha incassato una delusione a cui ha reagito con il sostegno della amiche.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: ritorno di fiamma per gli ex Uomini e Donne?/Gesto social scatena le voci

Dai contenuti che mostra sui social dove si mostra sempre in compagnia delle amiche, Nadia sembrerebbe essere ancora single. Alla fine dell’estate, però, manca ancora parecchio e tutto potrebbe cambiare nella vita della corteggiatrice che potrebbe trovare l’amore e dire addio, così, alla possibilità di rimettersi in gioco come tronista di Uomini e donne. Ad oggi, tuttavia, il suo nome resta in pole position.