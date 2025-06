L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nadia Di Diodato punta a diventare influencer? Scoppia la polemica per alcune sponsorizzazioni sui social

Quando si ha successo in televisione, anche per un breve tempo, come gli ex protagonisti di Uomini e Donne o Temptation Island, poi si finisce per sponsorizzare prodotti sui social dietro compenso. D’altronde l’influencer era il mestiere dei sogni di qualche anno fa, anche se ora dopo quello che è successo a Chiara Ferragni si preferiscono altre strade, finendo per volersi fingere content creator.

"Cristina Ferrara e Gianamrco Steri solo business"/ Bomba dell'esperto sulla coppia di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato dopo non essere stata scelta da Gianmarco Steri ha deciso di dedicarsi al relax, al divertimento e a ciò che la vita può riservarla data la sua giovane età. Stava nascondendo qualcosa di importante per lui, ma alla fine ne troverà altri, e chissà che non salga sul trono da settembre. Intanto i fan hanno notato che sui social ha iniziato a sponsorizzare alcune borse e gioielli che i brand le hanno inviato.

Cristina Ferrara in diretta sui social dopo Uomini e Donne/ L'amico di Gianmarco: "Sei brutta"

Nadia Di Diodato: scoppia la polemica per le sponsorizzazioni su Instagram

Alcune fan hanno appoggiato la scelta di Nadia Di Diodato di sponsorizzare dei brand mentre altri hanno fatto scoppiare una polemica: alcuni l’hanno accusata di aver fatto Uomini e Donne solo per quello, chi invece ha tirato fuori il detto che dice ‘il bue che dà del cornuto all’asino’ perché lei è stata la prima a criticare Cristina Ferrara per l’uso dei social.

Gianmarco Steri aveva detto a Francesca che i suoi post sui social non gli piacevano e questo li aveva allontanati fino a quando lei non ha deciso di prendere un’altra strada che non contemplava lui. Ora è felice e fa video che i suoi fan apprezzano. E invece come sta il tronista? Si mormora che sia già in crisi con Cristina Ferrara: ma sarà vero o saranno le solite fantasie dei sedicenti esperti di gossip?

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Lui in vacanza da solo: che succede