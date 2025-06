Per Nadia Di Diodato deve essere stato davvero un duro colpo scoprire di non essere stata la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Si sa, a volte le corteggiatrici dissimulano, mostrandosi più forti di quello che sono nella realtà, oppure utilizzano strategie per ‘abbassare’ il dolore dicendo che sì, se lo aspettavano di non venire scelte. Ma Nadia ha scelto la via della sincerità rivelando senza peli sulla lingua quello che ha provato una volta che il tronista ha fatto il nome di Cristina Ferrara.

A Ilvicolodellenews, Nadia Di Diodato ha confidato le sue sensazioni dopo l’ultima puntata e ha rivelato come sta vivendo adesso il post Uomini e Donne, sfogandosi in un’intervista senza segreti. Se ve lo steste chiedendo, la ragazza era abbastanza sicura di essere la scelta dato che dopo l’ultima esterna si era convinta che anche Gianmarco Steri provava qualcosa di forte per lei: “Quando mi sono seduta sulla sedia, la possibilità di essere la scelta la sentivo dentro di me, perché mi basavo sulle ultime sensazioni che avevo vissuto”, dice senza remore.

Nadia Di Diodato pronta per un’estate da single dopo Uomini e Donne

Amata da tutti per il suo carattere vivace e attento, aveva anche affermato di apprezzare molto l’imprevedibilità di Steri, ma oggi ha forse cambiato idea. “Lo vedo più come un difetto“, spiega, ma poco dopo si ricrede e comprende che dopotutto non si può condannare al tronista di aver provato sensazioni più forti con l’altra corteggiatrice. Nadia Di Diodato, però, ha qualcosa da recriminare a Gianmarco: “Penso che alcune cose nei miei confronti avrebbe potuto risparmiarsele”. Si è sentita illusa? Dopotutto anche il pubblico di Uomini e Donne era convinto che il bel romano scegliesse lei.

Altra reazione che ha fatto discutere è stato il suo silenzio dopo che Gianmarco Steri le ha rivelato di non averla scelta: “Sono rimasta in silenzio perché d’istinto avrei voluto dire forse qualche parolaccia, e stavo per mettermi a piangere”, racconta, ammettendo di essere poi scoppiata in lacrime in camerino. Nadia Di Diodato spiega che si era esposta già troppo per i suoi gusti, e ha avuto paura di essere di nuovo vulnerabile nei confronti di chi dopotutto non l’ha scelta come fidanzata. Oggi, Nadia è serena e le aspetta una vacanza da single. Cosa vorrebbe spiegare a Gianmarco? La risposta è secca: “Oggi non ho sinceramente nulla da dirgli“.