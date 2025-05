Nadia Di Diodato divide il pubblico di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. La corteggiatrice, dopo aver cominciato il proprio percorso in punta di piedi, è salita in prima linea diventando anche la favorita per la scelta. Nelle ultime settimane, però, l’atteggiamento di Nadia sta dividendo il pubblico. Da una parte c’è chi apprezza il carattere forte e determinato che ha tirato fuori e, dall’altra, c’è chi preferisce la sua dolcezza. Nel corso delle puntate dell’8 e 9 maggio 2025, Nadia ha scatenato le critiche del web.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri nel mirino: perché il suo trono è stato un "flop"/ Le accuse e segnalazioni

La scelta di uscire dallo studio dopo uno scontro con Cristina Ferrara e la dura discussione con Gianmarco Steri hanno portato gli utenti dei social a scagliarsi contro Nadia che ha prontamente reagito alle critiche e ai commenti negativi.

Nadia Di Diodato e la reazione alle critiche

Nadia Di Diodato non si fa scalfire dalle critiche e dagli utenti che la definiscono “malefica”, “arrogante” e “cattiva”. Tutto è iniziato quando Nadia, dopo una bellissima esterna in cui Gianmarco le ha detto di vederla tra i suoi amici, fuori da Uomini e Donne, non è riuscita a godersi il momento litigando prima con Cristina Ferrara e poi con Gianmarco Steri fino al punto di lasciare lo studio del dating show di canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi saranno i nuovi tronisti?/ Da Francesca Polizzi alla Tocca: i nomi in pole

Sotto l’ultimo post su Instagram di Nadia sono così spuntati diverse critiche nei confronti della corteggiatrice. “Il tuo profilo è la rappresentazione di come le apparenze possono ingannare. Dai post sembri una ragazza semplice e dall’animo gentile, invece sei malefica, supponente, saccente, arrogante e anche cattiva“, ha scritto un utente. Nadia, però, si è limitata a lasciare i like ai commenti degli haters senza rispondere direttamente.