Dopo l’ultima stagione di Uomini e Donne, molti fan del dating show di Maria De Filippi si sono chiesti come fossero i rapporti tra Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Alcuni tra il pubblico le vedono molto affini soprattutto dal punto di vista mentale e hanno iniziato a pensare che potrebbero essere buone amiche. Intanto che Gianmarco Steri vive la sua relazione con Cristina Ferrara, quindi, i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprire cos’hanno da dire insieme le altre due corteggiatrici.

Ad accendere il pallino nella testa dei fan sono state le reazioni dopo la fine del trono di Gianmarco. Nadia Di Diodato, infatti, ha preferito stare in silenzio senza fare scenate in studio, mentre Francesca Polizzi si era autoeliminata e aveva voluto dire in faccia al tronista quello che pensava di lui soprattutto in seguito alle molte discussioni. Molti si erano ribellati al fatto che Gianmarco non l’avesse ricercata, soprattutto perchè proprio lei sembrava essere la ragazza perfetta per lui, semplice e con l’obiettivo di costruire una relazione seria.

Francesca Polizzi in Sicilia con Nadia Di Diodato? “Le offro un limoncello…“

Da quando è finito Uomini e Donne, dunque, i fan stanno portando avanti uno di quelli che si potrebbe chiamare come “un film mentale“, nonchè la speranza di vedere Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi insieme. Un fan ha preso coraggio e le ha chiesto di invitare nella sua splendida regione, la Sicilia, l’altra corteggiatrice. “Se vuole le offro uno shottino di limoncello”, ha scritto Francesca Polizzi rispondendo al commento. Insomma, le due hanno davvero conquistato il pubblico di Uomini e Donne diventando ben presto le vere star di questa edizione. Infatti, molti le aspettano ancora a settembre e implorano Maria De Filippi di farle sedere sul trono nella nuova stagione.