Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne? È questa la domanda che si rincorre sui social dopo la fine del programma, conclusosi con la scelta di Gianmarco Steri ricaduta su Cristina Ferrara. Mentre i due si godono la loro vita di coppia, il web chiede a gran voce che la corteggiatrice non scelta, Nadia Di Diodato, sia eletta nuova tronista del programma. Uomini e Donne ripartirà, come sempre, a settembre, presentando nuovi volti e, effettivamente, Nadia potrebbe essere in studio in un nuovo ruolo.

Un’indiscrezione che nelle ultime ore sta prendendo sempre più concretezza a causa di una foto che circola in modo prepotente e che alimenta le speranze di coloro che sperano nel trono di Nadia. La foto, postata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, vede Nadia in un camerino, mentre viene preparata da addetti al trucco e parrucco. Ma cosa significa?

Nadia Di Diodato è davvero la nuova tronista di Uomini e Donne? Opinioni contrastanti

I più attenti hanno subito notato che il camerino in cui si trova Nadia Di Diodato è proprio quello di Uomini e Donne, motivo per il quale la stessa Deianira lancia la bomba: “Si prepara per il video di presentazione?” Il riferimento è al filmato che i nuovi tronisti registrano per presentarsi al pubblico e ai corteggiatori, svelando loro qualcosa di sé e cosa sperano di trovare nella futura scelta. L’ipotesi sta facendo ora il giro del web, ma c’è chi crede che l’immagine in questione non sia di questi giorni ma risalga al momento della scelta, quando dunque Nadia si stava preparando per arrivare in studio e scoprire cosa avrebbe detto Gianmarco Steri. Fatto sta che la speranza del pubblico di vederla sul trono ha effettivamente delle buone possibilità di convincere Maria De Filippi a dare all’ex corteggiatrice questa chance.

