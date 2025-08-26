Nadia Di Diodato è una tronista di Uomini e Donne? Lei svela la verità con una foto.

Flavio Ubirti e Cristiana Anania sono ufficialmente i primi, due, nuovi tronisti di Uomini e Donne. Al loro fianco, tuttavia, arriveranno probabilmente altri due tronisti e per il trono femminile il nome in pole continua ad essere quello di Nadia Di Diodato. Tra le protagoniste indiscusse della scorsa stagione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri che le ha poi preferito Cristina Ferrara, Nadia è stata molto apprezzata sia dal pubblico che da Maria De Filippi e dalla sua redazione.

Subito dopo la scelta di Gianmarco Steri, infatti, il nome di Nadia è è entrato ufficialmente nella lista delle probabili troniste. Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne sono stati presentati Flavio e Cristina: ci sarà tempo e spazio anche per Nadia?

Nadia Di Diodato: niente trono di Uomini e Donne, lei svela tutto con una foto

Sono tanti i fan di Uomini e Donne che speravano di vedere Nadia Di Diodato sul trono ma almeno in questa prima parte di stagione, l’ex corteggiatrice non tornerà nel programma per accomodarsi sulla famosa poltrona rossa. A confermare la sua assenza è stata la stessa Nadia che oggi, martedì 26 agosto 2025, nel giorno della prima registrazione di Uomini e Donne, ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una foto che non lascia spazio ad interpretazioni.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Nadia Di Diodato è beatamente in piscina a godersi qualche raggio di sole e soprattutto un sano relax. Una foto che, dunque, esclude la sua presenza nello studio di Uomini e Donne per essere presentata come tronista. Non si sa, tuttavia, se la proposta da parte della redazione sia arrivata e gentilmente declinata da Nadia, attualmente impegnata con gli studi e il nuovo bar di famiglia.