Nadia Di Diodato, chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri e condivide il suo percorso con Cristina Ferrara. Nadia è originaria di Intermesoli, in provincia di Teramo ma attualmente vive a Roma dove studia all’Università La Sapienza con il sogno di diventare una giornalista dopo essersi diplomata presso il liceo classico Dante Alighieri. Della sua età, tuttavia, non si hanno notizie certe anche se potrebbe avere poco più di vent”anni. Nadia, come tutte le ragazze della sua età, ha un profilo Instagram privato seguito da 42mila followers.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 maggio 2025/ Arcangelo tra Cinzia Marina, nasce nuova coppia?

Dalle informazioni riportate nella biografia, si scopre che Nadia sta studiando e lavorando per poter diventare giornalista. Nel corso di un’esterna con Gianmarco, infatti, gli ha letto un articolo, scritto da lei, sul percorso a Uomini e Donne.

Nadia Di Diodato e il percorso a Uomini e Donne

Il percorso di Nadia Di Diodato a Uomini e Donne è stato contraddistinto da vari alti e bassi Inizialmente, tra il tronista e la corteggiatrice non sono mancati i litigi e Nadia non era affatto tra le preferite di Gianmarco che ha dedicato le proprie attenzioni, durante i primi mesi di percorso, soprattutto a Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Nadia, però, non si è abbattuta e ha continuato il proprio percorso fino a conquistare la fiducia del tronista che, in periodo, ha scelto di portare quasi sempre in esterna Nadia.

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne, chi è? Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara/ Indizio non lascia dubbi

Con la Di Diodato è così arrivato il primo bacio che è stato definito da Gianmarco “il più bello”. Nonostante le attenzioni e le parole importanti del tronista, spesso, la corteggiatrice si è sentita messa in secondo piano al punto da essersi anche autoeliminata tornando, poi, in trasmissione solo dopo un gesto di Gianmarco che si è presentato sotto casa. I litigi, però, non sono finiti e, anche nella puntata trasmessa il 9 maggio 2025, Nadia e Gianmarco hanno avuto un durissimo scontro che si è concluso con lei che ha lasciato lo studio salvo, poi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, riappacificarsi con il tronista.

Cristina Ferrara è la scelta di Gianmarco Steri?/ Chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne: età, lavoro...