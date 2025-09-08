Nadia Di Diodato ha trovato un fidanzato dopo Uomini e Donne? Una risposta dell'ex corteggiatrice infiamma il web.

Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri che, al termine dell’avventura sul trono di Uomini e Donne le ha preferito Cristina Ferrara, era considerata come una probabile tronista della stagione che partirà ufficialmente su canale 5 il prossimo 22 settembre. Tuttavia, durante le prime registrazioni di Uomini e Donne, Nadia non solo non era in studio, ma ha pubblicato contenuti sui social che hanno escluso la possibilità che sia lei una delle prossime troniste.

Quando inizia Uomini e Donne? Svelato quando torna in onda/ Anticipazioni, nuovi tronisti e caos Trono Over

Inoltre, ad escludere tale possibilità è una risposta che Nadia ha dato ad una follower e che confermerebbe la presenza di un ragazzo nella sua vita. Seguitissima sui social, Nadia, nelle scorse ore, ha risposte ad alcune domande dei fan e tra le tante cose dette è spuntata anche la risposta che fa pensare alla presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti è diventato papà! L’annuncio a sorpresa sui social/ “Vi presento Romeo!”

Nadia Di Diodato, addio a Uomini e Donne: spunta un fidanzato

Nadia Di Diodato non parla espressamente di un fidanzato ma rispondendo alla domanda di una fan fa intuire che qualcosa sia cambiato. Una fan, infatti, le ha chiesto come sta procedendo la sua vita sentimentale e Nadia ha risposto con un “procede”. Una risposta che è diventata immediatamente virale e che ha fatto pensare che l’ex corteggiatrice abbia trovato un nuovo amore dopo la delusione vissuta a Uomini e Donne dove ha sperato fino all’ultima puntata di poter essere la scelta di Gianmarco.

Nessun ritorno nel dating show di canale 5, dunque, per la Di Diodato che, attualmente, è impegnata sulla sua vita professionale e sui suoi studi. Nadia che sogna di diventare giornalista, infatti, si sta dividendo tra gli studi e il bar di famiglia che è appena stato avviato.

Morena e Francesco, addio choc dopo Uomini e Donne: è finita/ Lui accusa: "Passo per lo str*o ma..."