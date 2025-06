Nadia Di Diodato fidanzata? Dopo Uomini e Donne spunta una foto sospetta con un misterioso ragazzo. Fan sotto choc!

Quella che senza dubbio si è maggiormente distinta nell’ultima edizione di Uomini e Donne è Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri. Dal momento in cui il programma è finito, è stata lei quella che ha destato più curiosità nei fan del dating show di Maria De Filippi, tanto che in breve tempo ha guadagnato un mare di follower su Instagram. Nelle ultime ore, però, si è creato un sospetto non da poco: Nadia si è fidanzata?

Ebbene sì, i fan hanno dei grossi dubbi su quanto sta succedendo nella vita sentimentale di Nadia Di Diodato. Il motivo? Da poco è apparsa sul suo profilo una fotografia che sembra ritrarla insieme al suo nuovo fidanzato. Infatti, dopo la non scelta la corteggiatrice non si è fatta abbattere dal no di Gianmarco Steri e ha continuato ad inseguire i suoi sogni e la sua vita. Non solo, molti hanno anche pensato a rivederla sul trono a settembre dato che i telespettatori continuano ad incitare Uomini e Donne e Maria De Filippi chiedendole di darle una nuova chance.

Nadia Di Diodato, chi è il nuovo fidanzato? A cena insieme ad un bellissimo ragazzo!

Nadia Di Diodato ha mandato un indizio choc sui social: ha presentato il suo fidanzato? Poco fa la ragazza ha pubblicato la fotografia di una cena insieme ad un ragazzo bellissimo, mentre sul tavolo sono spuntate tre rose romantiche. A tutti gli effetti, quella è sembrata una cena galante, nonchè un appuntamento amoroso con la sua nuova frequentazione. Certo è che se così fosse, la bella Nadia si sarebbe bruciata del tutto la possibilità del trono di Uomini e Donne a settembre. In ogni caso, l’ex corteggiatrice chiarirà al più presto cosa sta succedendo e smentirà o confermerà tutte le voci.