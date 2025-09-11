Nadia Di Diodato, dopo la delusione vissuta a Uomini e Donne, ha trovato un nuovo fidanzato?

Nadia Di Diodato, non solo non è tornata a Uomini e Donne come tronista, ma sembrerebbe avere un nuovo fidanzato. A scatenare i rumors è stata una foto che l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram accompagnando il tutto da un cuore rosso. La foto è arrivata pochi giorni dopo una risposta che Nadia ha dato ad una fan dando il via a diverse voci sulla sua vita privata. Rispondendo ad una follower che le aveva chiesto come procedeva la sua vita sentimentale, Nadia aveva risposto con un “procede”.

Uomini e Donne, svelato il dramma di Ernesto Russo/ “Ho una patologia. Devo fare attenzione”

Una risposta che i fan hanno interpretato come una conferma della presenza di un nuovo fidanzato nella sua vita. Ad alimentare il tutto è stata poi la stessa Nadia che, con una foto, ha anche svelato l’identità del presunto fidanzato anche se, per il momento, non c’è ancora l’annuncio ufficiale.

Chi è il ragazzo insieme a Nadia Di Diodato

Tra le storie del suo profilo Instagram, Nadia Di Diodato ha condiviso la foto che Andrea, questo il nome del ragazzo al suo fianco, ha scattato mentre erano in auto. A pubblicarla è stato proprio Andrea ma la foto è stata successivamente ricondivisa da Nadia che ha reso l’immagine virale. La foto, insieme al cuore rosso, è diventata immediatamente virale scatenando la reazione del web.

"Raimondo Todaro fidanzato con ex corteggiatrice Uomini e Donne", segnalazione/ "Dimenticato Francesca Tocca"

Da una parte c’è chi ammette di essere felice di vedere Nadia nuovamente serena accanto ad un ragazzo e dall’altra c’è chi ammette che avrebbe voluto vedere l’ex corteggiatrice nuovamente nel programma di Maria De Filippi come tronista. Ad oggi, tuttavia, oltre alla foto, non c’è ancora l’annuncio ufficiale da parte di Nadia: arriverà nei prossimi giorni? I fan, per il momento, continuano a non perdere nessun contenuto dell’ex corteggiatrice.