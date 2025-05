Nadia Di Diodato sempre più vicino a Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è sempre più vicina a Gianmarco Steri e, con la sorpresa fatta ieri, ha convinto anche il pubblico di Uomini e Donne che sarà lei la scelta. Per il tronista, si tratta delle ultime esterne prima della fatidica scelta e, come mostrano le foto pubblicate sul web, Nadia ha scelto di sorprendere Gianmarco raggiungendolo al suo negozio per fargli una sorpresa per il compleanno. Le immagini sono già diventate virali sul web e potrebbero essere le ultime che mostrano Gianmarco e Nadia da non fidanzati. La prossima settimana, infatti, saranno registrate le ultime puntate di Uomini e donne e, di conseguenza, anche la scelta di Gianmarco che sarà chiamato a scegliere tra Nadia e Cristina Ferrara.

Entrambe le ragazze, nonostante siano giunte alla fine del loro percorso, stanno continuando ad usare i social e, proprio su Instagram, la Di Diodato, dopo aver fatto la sorpresa a Gianmarco, ha pubblicato alcune storie che non sono passate inosservate all’occhio attento dei fan.

Nadia Di Diodato: messaggio implicito per Gianmarco Steri?

“Odi ed amo”, scrive Nadia Di Diodato condividendo due filmati. Un messaggio forte che, secondo alcuni fan, potrebbe riferirsi anche al suo rapporto con Gianmarco Steri. Da quando corteggia il tronista, infatti, Nadia ha sempre avuto un rapporto altalenante con lui. Non sono mancati, infatti, periodi di forti discussioni a periodi in cui i due si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti come accaduto in una delle ultime registrazioni durante la quale Nadia ha ammesso di provare un sentimento forte per Gianmarco.,

Quello di Nadia, dunque, potrebbe essere un messaggio non rivolto a Gianmarco, ma è bastato poco per scatenare i fan di Uomini e Donne, sempre più convinti che che sarà proprio lei la scelta del tronista.