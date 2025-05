Nadia Di Diodato: dalla lite alla dichiarazione a Gianmarco Steri

Nadia Di Diodato, dopo aver litigato con Gianmarco Steri e aver lasciato lo studio per poi fare pace con il tronista e siglare il tutto con un bacio, torna al centro dello studio per confrontarsi a cuore aperto con il tronista. Nella puntata di Uomini e Donne del 16 maggio 2025, Nadia raggiunge il centro dello studio e spiega di voler leggere una lettera che avrebbe voluto leggere già nella scorsa puntata ma di non averlo fatto perché non era nelle condizioni di farlo.

Serena e tranquilla, al centro dello studio, Nadia spiega di aver scelto di farla oggi considerando lo stato d’animo particolare di Gianmarco che, a Maria De Filippi, spiega di essere stanco della situazione e delle continue lamentele delle due corteggiatrici. Nadia, così, prova a rasserenare il tronista mettendo nero su bianco i suoi sentimenti.

La lettera di Nadia Di Diodato a Gianmarco Steri

“Non so perché o forse lo so ma ogni emozione che provo è come se non riuscissi a viverla in pieno. Ho un certo disincanto nei confronti dell’amore e delle persone pur avendo solo 24 anni“. Comincia così la lunga lettera che Nadia ha scritto per Gianmarco. “Vorrei riuscire a riempire il mio cuore di gioia ogni volta che una persona compie un gesto per me ma non ce la faccio perché so che il bene è passeggero. Ho avuto una vita difficile finora ma non me ne lamento. Non mi è mai importato di riuscire ad arrivare a tutti”, dice la corteggiatrice.

“Tu hai interpretato i miei sfoghi a tuo modo ma non ti sei fermato a questo. Non so quanto tempo avremo ancora a disposizione per conoscerci ma io voglio prometterti che proverò ad abbattere quei muri che io stessa alzo in continuazione“, conclude Nadia.