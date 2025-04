Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri sempre più vicini a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è innamorata di Gianmarco Steri? Dopo mesi di discussioni, esterne, lacrime e baci, è arrivata l’inaspettata dichiarazione nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo il momento dedicato al ritorno in studio di Cristina Ferrara, c’è stato spazio per Nadia. Quest’ultima che, nelle scorse settimane aveva deciso di autoeliminarsi, convinta di non piacere abbastanza al tronista che vedeva più orientato nei confronti di Cristina e di Francesca Polizzi che ha poi deciso di abbandonare il programma, è tornata in trasmissione dopo il gesto di Gianmarco di lasciare lo studio per andare da lei.

Superate le indiscrezioni, Nadia e Gianmarco hanno ritrovato il feeling e tra i due sono tornati anche i baci. Nella registrazione di ieri, con la scelta ormai ad un passo, Nadia ha deciso di esporsi e rischiare dichiarando i propri sentimenti a tutti.

La lettera di Nadia Di Diodato per Gianmarco Steri

Nadia Di Diodato, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, ha scelto di affidare ad una lettera i propri sentimenti. Nel corso della registrazione del 28 aprile 2025, al centro dello studio, la corteggiatrice ha letto il contenuto della lettera emozionandosi. La corteggiatrice ammette di provare un sentimento molto forte per il tronista che decide di ballare anche con Nadia dopo averlo fatto con Cristina.

Un momento importante per Nadia il cui percorso, all’interno del programma, è stato ricco di alti e bassi. Dopo un inizio in sordina, ha lentamente conquistato le attenzioni del tronista che non nasconde il proprio interesse nei suoi confronti ed oggi sono tanti i fan del dating show di canale 5 convinti che sarà proprio Nadia la scelta di Gianmarco.