Tutto su Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne. La sua avventura come corteggiatrice di Gianmarco Steri è iniziata in punta di piedi. Inizialmente, infatti, non c’è stato feeling con il tronista con cui non sono mancate le discussioni. Puntata dopo puntata, tuttavia, Nadia ha tirato fuori un carattere forte e deciso che è piaciuto molto a Gianmarco che ha deciso di conoscerla meglio. Quella simpatia iniziale si è così trasformata in passione al punto che, nella scorsa puntata, tra Gianmarco e la studentessa ventenne è scattato un bacio che è piaciuto molto al pubblico del dating show di canale 5.

Bacio che, però, in studio, Nadia non è riuscita a commentare. Dopo la messa in onda dell’esterna del bacio, infatti, Gianmarco ha puntato il dito contro le altre corteggiatrici, Cristina e Francesca, accusandole di non aver avuto una reazione. Furioso, ha poi lasciato lo studio dopo aver chiesto scusa a Nadia per la situazione.

Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri: nuovo bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile 2025, dopo aver mostrato cos’è successo al termine della scorsa puntata don Gianmarco Steri che non ha voluto un chiarimento con Cristina e Francesca, Maria De Filippi trasmette il filmato della nuova esterna fatta da Gianmarco con Nadia con cui c’è stato nuovamente un bacio intenso.

Bacio che, stavolta, viene commentato da Cristina che ribadisce di non vedere alcun sentimento tra i due. Motivo per cui non appare preoccupata per la situazione. Parlando del rapporto con Cristina, Gianmarco ribadisce di credere al sentimento che Cristina nutre nei suoi confronti ma puntualizza di non percepirlo totalmente come invece, accade con Nadia che, con il suo atteggiamento sembra aver fatto breccia nel cuore del tronista. Nelle prossime puntate, però, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Nadia si autoeliminerà non tollerando alcuni atteggiamenti del tronista.

