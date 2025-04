Nadia Di Diodato torna a Uomini e Donne

Sembrava decisa a non tornare in trasmissione ma rivedere Gianmarco Steri sotto casa ha fatto cambiare idea a Nadia Di Diodato. La giovane studentessa che, nelle ultime settimane, ha mostrato di avere un carattere forte e determinato, dopo aver discusso con il tronista, ha deciso di tornare in trasmissione e continuare a corteggiare il tronista. “Mi sei mancato”, sono state le parole di Nadia a cui Gianmarco ha risposto con un “anche tu”. Nadia è così tornata ufficialmente in studio dove Maria De Filippi, prima di mandare in onda l’esterna tra il tronista e Cristina Ferrara, l’ha esortata a mantenere la calma e a ricordare che Gianmarco ha lasciato la trasmissione per lei.

Durante la messa in onda dell’esterna in cui c’è stato un bacio tra il tronista e Cristina, Nadia ha affidato alle espressioni del viso il proprio stato d’animo. Con l’arrivo di Cristina in studio, però, tra le due corteggiatrici è nata una nuova discussione.

Nadia Di Diodato e la lite con Cristina Ferrara a Uomini e Donne

Lo sfogo di Cristina Ferrara che ha annunciato di non voler più corteggiare Gianmarco Steri e di volersi eliminare ha scatenato la reazione di Nadia Di Diodato che ha invitato la collega ad accomodarsi sicura che non andrà mai via. Tra le due ragazze c’è stato così un botta e risposta che ha coinvolto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno ricordato a Nadia di aver fatto esattamente la stessa cosa e di essere tornata solo dopo essere stata raggiunta sotto casa dal tronista.

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2025, per il trono di Gianmarco ci sarà ancora spazio così come per Nadia che appare sempre più convinta di voler arrivare alla scelta sperando di poter essere lei la ragazza con cui, poi, Gianmarco lascerà la trasmissione. Nel frattempo, in studio, con un ballo i due firmeranno ufficialmente il trattato di pace.