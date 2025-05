Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri, scontro a Uomini e Donne

Nadia Di Diodato si scaglia contro Gianmarco Steri nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2025. “A me non piace lasciare le cose a metà. A 24 anni, non mi baso sulla razionalità e non mi piace sentire dire che potrei essere la donna adatta a stare con amici e famiglia. A 24 anni mi baso sulle emozioni e sono quella che credo nel colpo di fulmine. Se con Cristina non riesci a dire certe cose è perché ti imbarazzi perché con lei provi un interesse emotivo mentre con me l’interesse è solo razionale”, spiega Nadia Di Diodato in studio.

Giuseppe e Rosanna, lite a Uomini e Donne/ Lei lo gela: "Non provo un sentimento"

“Mi vedi in difficoltà, ti ho detto che ho scritto una cosa per te e neanche te ne sei accorto“, dice ancora la corteggiatrice. “Non ci provare. Tu stavi litigando con Cristina. Io, comunque, non capisco“, si difende Nadia. “Questo non è vero. Gianmarco più volte ti ha detto di leggere quello che avevi scritto. Sei tu che eri impegnata a litigare con Cristina e non hai rispettato lui. Quello era il vostro momento“, interviene Tina Cipollari.

Chi è Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Sfortunato in amore e...

Madia De Filippi interviene su Nadia Di Diodato e Gianmarco Steri

“Lei è convinta che quando tu dici che la vedi accanto ai tuoi amici la vedi come la scelta razionale. Nadia pensa che Cristina è quella che vuoi mentre lei è quella che va bene”, commenta Maria De Filippi. “Ma non è vero. Va bene così”, dice Gianmarco salutando Nadia che poi saluta e lascia lo studio. “Io sono in difficoltà perché mi piacciono tutti e due e con entrambe provo delle emozioni ma devo capire. Magari avrò ancora poco tempo, ma devo capire. Io con Nadia”, dice ancora Gianmarco che non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Nadia.

Perché Cosimo Dadorante abbandona Uomini e Donne?/ Tina Cipollari non sceglie: lui dà regali a tutti

“Cristina è convinta che non sarà mai la scelta perché secondo lei non va bene per la famiglia e gli amici mentre Nadia è convinta di essere la scelta solo perché è quella che va bene”, conclude Maria De Filippi.