Nadia Di Diodato delude il pubblico: niente ritorno a Uomini e Donne, mentre i fan la immaginavano sul trono lei sceglie il relax estivo.

Finalmente è avvenuta la prima registrazione di Uomini e Donne per la prossima stagione 2025/2026. Il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sta per riprendere con tantissime novità: ad esempio, oggi sono stati annunciati i tronisti per questa edizione. Molti dei fan, però, sono stati delusi dal non aver visto sul trono Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri che era entrata nel cuore del pubblico del dating show.

Purtroppo, i dubbi sulla sua partecipazione nel programma sono stati fugati non appena i fan hanno visto Nadia rilassarsi al mare durante la prima giornata di registrazione. I nuovi tronisti di Uomini e Donne sono Flavio Ubirti e Cristiana Anania, e come sempre accade, non sono mancate le dure critiche nei confronti della scelta della redazione. In particolare il pubblico è rimasto molto deluso nel vedere l’assenza di Nadia Di Diodato che a quanto pare non è stata scelta da Maria De Filippi.

Nadia Di Diodato, i fan la vogliono come tronista di Uomini e Donne: le ipotesi

Nadia Di Diodato aveva fatto impazzire i fan di Uomini e Donne dopo la sua prima apparizione nel percorso di Gianmarco Steri come corteggiatrice. Sulla falsa riga di quanto successo con Flavio Ubirti, Nadia Di Diodato era la tronista annunciata nella prossima edizione, ma nella prima registrazione, il suo trono non c’era. Ma non perdiamo la speranza: su X diversi utenti sono convinti che la ragazza verrà annunciata nelle prossime puntate, oppure nel corso della trasmissione finito il percorso dei primi tronisti. Ricordiamo poi che all’inizio di Uomini e Donne si parlerà solo e soltanto di Temptation Island facendo il punto della situazione sulle coppie.