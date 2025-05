Uomini e Donne, Nadia Di Diodato delusa da Gianmarco Steri scoppia in lacrime: “Speravo di uscire con lui”

Ieri sera è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: Cristina Ferrara. Il tronista ha deciso di continuare a conoscere fuori dal programma la bionda 26enne preferendola a Nadia Di Diodato. Quest’ultima dopo aver capito di non essere stata scelta si è trincerata dietro un ‘Non ho nulla da dire’ mentre in seguito dietro le quinte è sbottata ed è scoppiata a piangere: “Me lo sentivo, me le sento certe cose era proprio questo il motivo per cui ero sempre più aggressiva e restia perché me le sento certe cose, lo vedo quando una persona è preso da un’altra parte o ha altre cose per la testa, non sono scema.”

È un fiume in piena Nadia delusa da Gianmarco per non essere stata scelta: “Lo sapevo ma so di coccio e ci devo sbattere la testa fino all’ultimo. Ieri sera stavo con le mie amiche e già fantasticavo e loro mi riportavano alla realtà dicendomi guarda che non ti ha scelta, però io già mi immaginavo perché lui mi diceva che eravamo simili quindi cose belle quindi avevo iniziato a fantasticarci. Io ho avuto molte delusioni, l’amore per me non è mai stata una cosa positiva, ho conosciuto sempre persone sbagliate e Gianmarco mi sembrava la persona. Io credo nel colpo di fulmine…ed ero già consapevole che lo scatto con Gianmarco c’è stato la prima volta che l’ho visto, andando avanti e solo aumentato quindi speravo di uscire con lui…Mi sento proprio scema… le cose si possono provare pure a senso unico.“

Nadia era molto invaghita di Gianmarco a Uomini e Donne ma lo stesso non valeva per il tronista. Steri durante il suo discorso a centro studio ha ammesso che loro due hanno iniziato con il piede sbagliato, discusso spesso ma poi è nato un feeling inspiegabile e tutt’e due hanno provato emozioni forti che sono cresciuti via via. Anche caratterialmente c’era qualcosa di molto simile che li univa. “Ci siamo dati un bacio che per me ha un significato importante” ha ammesso Gianmarco prima di rivelarle che non sarebbe stata lei la scelta: “C’è stato un momento per me molto forte quando abbiamo discusso in camerino, lì ho visto un incompatibilità che non c’è mai stata…Penso che non ci siano colpe.”