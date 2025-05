Nadia Di Diodato nuova tronista di Uomini e Donne dopo la mancata scelta di Gianmarco Steri? L’indiscrezione

Quest’ultima edizione di Uomini e Donne si concluderà questa sera con la scelta di Gianmarco Steri, che sceglierà con chi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato uscire insieme dal programma. Tuttavia, dalle anticipazioni si scopre che tra le due preferirà Cristina lasciando la rivale delusa ed amareggiata. Finiti un’edizione si pensa subito all’altra ed a chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne e da settimane si vocifera che proprio Nadia Di Diodato sarà la nuova tronista di Uomini e Donne.

Chi è Cristina Ferrara, scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Età, lavoro e un'amica famosa

Non è un mistero per nessuno che molte volte Maria De Filippi chieda proprio alle ‘non-scelte’ se hanno voglia di mettersi in gioco anche nell’altro ruolo. Il caso più recente è quello proprio di Gianmarco Steri. Il giovane romano a settembre si è presentato come corteggiatore di Martina De Ioannon, quest’ultima ha preferito Ciro Solimeno a lui, ed a quel punto Maria De Filippi ha chiesto a Gianmarco se volesse essere il nuovo tronista. Inoltre la conduttrice in questi mesi ha sempre dimostrato apertamente di avere una particolare simpatia per Nadia, l’ha consolata quando ha pianto e l’ha presa simpaticamente in giro per il suo modo di muovere il piede quando è arrabbiata.

Uomini e donne chiude: esplode la polemica per i tagli/ Cosa non è andato in onda

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato ha un fidanzato? Post ambiguo insinua il dubbio

Tuttavia, mentre da una parte si rincorrono le voci che Nadia Di Diodato possa essere la nuova tronista di Uomini e Donne dall’altro si rincorrono le voci che ci sia un presunto nuovo fidanzato di Nadia Di Diodato. Ad alimentare le voci, che sono soltanto indiscrezioni, ci sono alcuni post della giovane sui social. Nei giorni scorsi, infatti, ha postato una foto su Instagram con alcune frasi sottolineate: “Non è mai titubante, non è mai un amore tiepido.”

E non è tutto perché Nadia nei giorni scorsi ha anche postato sempre sui social una serie di IS felice e rilassata insieme agli amici, è apparsa sorridente mentre cantava al Karaoke e rideva con gli amici e soprattutto con un misterioso ragazzo in particolare. A questo punto si è acceso il gossip: Nadia Di Diodato ha un nuovo fidanzato? Per il momento si tratta solamente di pure indiscrezioni e rumor ma chissà che nei prossimi giorni, dopo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non venga fuori qualcosa.

Francesca Polizzi, commento spiazzante sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Silenzio rotto