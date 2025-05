Nadia Di Diodato, divertimento al concerto del Primo Maggio con le amiche

Nadia Di Diodato si diverte con le amiche in attesa delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, in programma domenica 4 e lunedì 5 maggio 2025. Dopo aver fatto una sorpresa a Gianmarco Steri per il suo compleanno, Nadia ha trascorso il Primo Maggio con le amiche con le quali ha assistito al Concerto di Roma. Tra le storie del proprio profilo Instagram, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso alcuni video mentre canta e si diverte con le amiche come tutte le ragazze della sua età.

Spensierata e serena, Nadia sta trascorrendo con leggerezza quelli che sono i giorni che la dividono dalla scelta di Gianmarco che continua ad essere al centro di discussioni e segnalazioni sul web. Dopo quella su Cristina Ferrara, è arrivata anche una segnalazione su Nadia secondo cui il cugino di quest’ultima lavorerebbe con Gianmarco. Oggi, però, su Nadia arriva un’altra segnalazione.

La segnalazione su Nadia Di Diodato prima della scelta a Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una segnalazione ricevuta da un follower secondo cui Nadia sarebbe stata pizzicata nello stesso luogo in cui si trovava la migliore amica di Gianmarco Steri.

“Nadia e l’amica di Gianmarco nello stesso posto”, scrive il followers a Lorenzo Pugnaloni che, poi, aggiunge – “Casualità Sandrina (l’amica di Gianmarco, ndr), poco prima o poco dopo era con Gianmarco allo stesso compleanno”. Nadia e l’amica di Gianmarco Steri, dunque, secondo la segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni, sarebbero state nello stesso posto. La segnalazione ha già scatenato i commenti del web sempre più convinti che la scelta del tronista sarà proprio Nadia con cui, nelle ultime settimane, il rapporto è diventato sempre più stretto al punto che lei, in studio, ha ammesso di provare un forte sentimento.

