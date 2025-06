Dopo la non scelta a Uomini e Donne, Nadia Di Diodato ha finalmente rotto il silenzio, pubblicando le sue prime parole dopo il ‘no’ di Gianmarco Steri. Lo ha fatto attraverso una story pubblicata su Instagram, fatta di poche parole ma intense ed importanti, che in poche ore hanno fatto il giro del web. Nadia ha ringraziato in primis tutti coloro che, in queste settimane, le hanno dimostrato affetto e supporto, poi però ha ammesso di aver ricevuto anche insulti e accuse.

“Vi ho letto e continuo a leggervi tutti”, ha esordito Nadia, spiegando come questi messaggi l’abbiano aiutata in un periodo sicuramente di delusione. “Non so come ringraziarvi delle belle parole, del supporto, della comprensione e dell’empatia mostrati nei miei confronti. Non fa mai male sentirsi meno soli“, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, definendo i follower ‘fondamentali’ in un momento come questo.

Nadia Di Diodato, le prime parole dopo la non scelta a Uomini e Donne: “Ho ricevuto anche insulti cattivi”

Nadia Di Diodato si è poi scusata per la lunga assenza dai social e per il non aver subito risposto ai tanti messaggi, ammettendo di aver avuto bisogno di tempo “per perdersi nei propri pensieri”. L’ex di Uomini e Donne – che secondo molti tornerà in studio a settembre in qualità di nuova tronista – non ha fatto mistero di aver ricevuto anche accuse e insulti sui social in questo periodo: “Ringrazio anche tutti coloro che non si sono risparmiati insulti cattivi e gratuiti, dimenticando, forse, per un attimo, di essere loro stessi persone umane”, ha tuonato. Così, ha concluso il suo lungo post su Instagram rivelando che la sua vita va avanti e tra le cose che fanno parte della quotidianità di tutti: lavoro, tesi, “progetto viaggi e mi godo la famiglia”, ha concluso.

