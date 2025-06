Nadia Di Diodato torna a Uomini e Donne da tronista?

L’avventura di Nadia Di Diodato a Uomini e Donne potrebbe non essere ancora finita. Dopo aver digerito la scelta di Gianmarco Steri che le ha preferito Cristina Ferrara, Nadia è pronta a godersi l’estate insieme alla famiglia e agli amici in attesa di capire cosa accadrà a settembre. Da diverse settimane, infatti, si vocifera di una probabile presenza di Nadia sul trono ed oggi, a confermare tali voci, è anche Deianira Marzano che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha lanciato la bomba sulla probabile presenza di Nadia sul trono.

Nonostante le voci siano sempre più insistenti, per scoprire se sarà proprio Nadia la nuova tronista di Uomini e donne, sarà necessario aspettare le nuove registrazioni di Uomini e Donne che prenderanno il via a fine agosto. Nadia, per il momento,. non commenta.

Gianmarco Steri e la beffa per Nadia Di Diodato

Gianmarco Steri, nel frattempo, oltre a godersi la storia con Cristina Ferrara, ha ringraziato tutta la squadra di Uomini e Donne che gli ha permesso di vivere gli ultimi otto mesi vivendo grandissime emozioni. Tra le tante foto pubblicare, però, non c’è traccia di Nadia Di Diodato che, pur non essendo stata scelta, è stata comunque importante per il suo percorso.

Nessuna foto, nessuna parola e nessun riferimento a Nadia che, in tanti, pensavano potesse essere la scelta di Gianmarco che ha poi spiazzato tutti preferendo Cristina. Nadia, da parte sua, non ha ancora dedicato post alla sua avventura a Uomini e Donne che, tuttavia, potrebbe non essere ancora finita. In ogni caso, dunque, nonostante il corteggiamento a Gianmarco non si sia concluso nel migliore dei modi, Nadia ha vissuto un’esperienza incredibile aiutandola ad abbattere anche un po’ la corazza che si era creata per evitare delusioni.