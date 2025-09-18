Nadia Di Diodato non torna a Uomini e Donne e presenta il nuovo fidanzato: ecco chi è Andrea.

Nadia Di Diodato, protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri che le ha poi preferito Cristina Ferrara, era considerata una delle probabili troniste della stagione che prenderà il via, su canale 5, da lunedì 22 settembre 2025. Tuttavia, dopo le prime registrazioni e i vari contenuti social che sta pubblicando Nadia, è da escludere un suo ritorno in trasmissione. Nadia, infatti, ha trovato l’amore fuori dal programma e, tra le storie del suo profilo Instagram, ha ufficializzato la relazione pubblicando diversi contenuti di coppia.

La Diodato, infatti, si trova in vacanza a Ibiza e con lei non ci sono le amiche ma colui che è ormai stato identificato dai suoi followers come il suo nuovo fidanzato. In un video, infatti, Nadia appare super romantica mentre si lascia andare a tenerezze con il fidanzato.

Chi è il fidanzato di Nadia Di Diodato dopo Uomini e Donne

Smaltita la delusione per non essere stata la scelta di Gianmarco Steri al termine di un percorso lungo e intenso che sembrava potesse concludersi con l’inizio di una favola d’amore, Nadia Di Diodato è tornata alla sua vita e, tra gli studi e l’apertura del bar di famiglia, è riuscita a rimettersi sentimentalmente in gioco. A conquistare il suo cuore è stato Andrea Petrini.

Non si sa quanti anni abbia e cosa faccia nella vita ma dalle storie che stanno pubblicando entrambi sui social è evidente che ci sia una relazione in corso. Nei contenuti social, Nadia appare serena e felice e i fan non nascondono la gioia di vederla nuovamente innamorata. Nessun ritorno nel dating show di canale 5, dunque, per Nadia che resta una delle corteggiatrici più amate delle ultime stagioni del trono classico di Uomini e Donne.