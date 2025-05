Nadia Di Diodato: il gesto social che conquista dopo Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è la grande delusa della scelta di Gianmarco Steri che, dopo mesi di esterne, lacrime e discussioni, ha deciso di concludere il percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Cristina Ferrara. Durante le ultime settimane di Uomini e donne, in molti puntavano tutto su Nadia come scelta di Gianmarco che, però, ha poi scelto Cristina deludendo Nadia che, in studio, non ha nascosto la propria amarezza. Conclusa l’avventura a Uomini e Donne come corteggiatrice, Nadia è tornata sul suo profilo social mostrandosi in compagnia degli amici con cui ha ritrovato il sorriso.

Nella scorse ore, poi, la Di Diodato ha commosso tutti condividendo sui social una foto in cui appare insieme ad una delle persone più importanti della sua vita ovvero il nonno. Serena, Nadia si gode l’affetto e l’amore del nonno che la coccola emozionando tutti.

Nadia Di Diodato tronista di Uomini e Donne?

Nadia Di Diodato, come corteggiatrice, è stata particolarmente apprezzata da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne che, in vista della prossima stagione, potrebbero decidere di puntare su di lei come tronista. Come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni, la redazione starebbe seriamente pensando a Nadia come tronista ma, per il momento, si tratta solo di un’idea. La stagione di Uomini e Donne, infatti, è appena terminata e nelle prossime settimane, la redazione sarà impegnata con le registrazioni di Temptation Island 2025. Successivamente si comincerà a valutare i vari profili per capire chi mettere sul trono.

Schietta e diretta, Nadia ha dimostrato di essere ancora molto dura e di fare fatica ad aprirsi agli altri. Tuttavia, il suo percorso come corteggiatrice è piaciuto molto e non è da escludere che possa fare lo stesso percorso di Gianmarco passando dalla sedia da corteggiatrice a quella da tronista.