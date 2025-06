Nadia Di Diodato dopo Uomini e Donne

Nadia Di Diodato volta pagina e dimentica il capitolo Uomini e Donne. Nonostante gli ultimi mesi siano stati importanti per Nadia che, come corteggiatrice di Gianmarco Steri ha abbattuto anche i muri che aveva alzato dopo alcune delusioni del passato, la Di Diodato guarda avanti e si gode le belle serate in compagnia degli amici. Nonostante la delusione sia stata grande e importanti avendo creduto fortemente di poter essere la scelta, Nadia ha deciso di chiudere quel capitolo. Dopo aver scoperto in studio la scelta di Gianmarco, Nadia, come ha svelato lo stesso tronista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, non ha più visto né sentito Gianmarco.

La Di Diodato, tuttavia, è tornata sui social dove ha da poco pubblicato una foto in compagnia di un’amica con cui, probabilmente, ha trascorso una piacevole serata fino all’alba. Attualmente single, Nadia non sembra intenzionata, almeno per ora, a cercare l’amore.

Nadia Di Diodato nuova tronista di Uomini e Donne?

Ufficialmente single, Nadia Di Diodato potrebbe restarlo per tutta l’estate per poter, poi, salire sul trono di Uomini e Donne a settembre. Il nome dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, infatti, resta in pole position per il trono della prossima stagione e, ad oggi, sono diverse le voce che vanno in questa direzione.

Nadia, per il momento, continua a godersi la sua quotidianità con la famiglia e gli amici di sempre in attesa di capire cosa farà davvero la redazione. A fine agosto, comunque, dovrebbe già arrivare la verità. Se, infatti, le puntate di Uomini e Donne andranno in onda da metà settembre, le registrazioni dovrebbero cominciare proprio a fine agosto con la presentazione dei tronisti.