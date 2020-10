Nadia e Antonio in crisi/ Lei cede alle attenzioni di Stefano? (Temptation Island)

Cosa succederà nelle prossime puntate di Temptation Island tra Antonio e Nadia? Lo scopriremo presto. Lei sembra intenzionata ad approfondire la conoscenza di Stefano e lui intende capire fino in fondo cosa fare, se scegliere di approcciare qualche donna single o attendere gli sviluppi con Nadia. Ad un anno e nove mesi dall’inizio della loro storia insieme, la relazione sembra arrivata ad un bivio e la trasmissione è stata scelta dai due protagonisti proprio per diradare nubi sempre più fosche. Finora Antonio ha vissuto la sua esperienza all’insegna della totale mancanza nei confronti di Nadia. Dice di pensarla dalla mattina alla sera e non riesce a vivere alcun tipo di vicinanza nei confronti delle altre donne single. Appare come un uomo fedele, ma spesso l’apparenza può ingannare. Dall’altra parte, Nadia non nasconde una certa attrazione nei riguardi di Stefano, un avvenente uomo single. Nel corso della serata del 30 settembre, si è parlato di Nadia che ha parlato per la prima volta a Stefano della tragica morte di suo fratello e di come non abbia più la capacità di parlarne con Antonio. Lei afferma che quando i due litigano, lei viene cacciata di casa e lui rinnega tutto. Nadia e Stefano vanno a cena insieme e si coccolano e si abbracciano, mostrandosi pericolosamente vicini.

Nadia e Antonio, Temptation Island 2020: la loro storia appesa a un filo

Come si può ben notare, la storia tra Nadia e Antonio sembra davvero appesa ad un filo a Temptation Island 2020. La donna sembra essersi stancata del suo fidanzato. Anzi, girava addirittura voce che i due si fossero lasciati già prima dell’avventura televisiva e che stessero facendo finta di continuare ad essere fidanzati solo per farsi notare. Nadia sente Stefano molto distante, mentre Stefano si lamenta perché lei si è praticamente fermata dal punto di vista professionale, avendo anche smesso di essersi messa alla ricerca di un lavoro. Lei non è mai stata chiamata al falò per visionare filmati di Stefano, dato che quest’ultimo non ha vissuto alcun tipo di avventura sentimentale.



