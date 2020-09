Nadia e Antonio, Temptation Island/ È già lite dallo spot promozionale: si lasceranno?

Nadia e Antonio di Temptation Island 2020 si preparano a mettere a dura prova il loro amore. Sono fra le coppie che hanno attirato di più il web, visti gli attriti già emersi durante la clip di presentazione. Secondo Antonio infatti la fidanzata è viziata, mentre Nadia si vede all’opposto della classica ragazza che pensa alla casa e a fare da mangiare. Lei ha solo 22 anni ed è originaria di Reggio Emilia: i due stanno insieme da un anno e mezzo e la situazione non è sempre delle più felici. Nadia infatti ha mostrato fin da subito di avere un carattere forte, di essere sicura di se stessa e di non voler essere vista come una donna a disposizione del volere del suo uomo. “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava”, dice nella clip di presentazione, “io sono totalmente l’opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così“. Clicca qui per guardare il video di Nadia e Antonio.

Nadia e Antonio, una differenza d’età che peserà?

Nadia e Antonio hanno una certa differenza d’età e questo potrebbe essere uno degli elementi a spingerli a partecipare a Temptation Island 2020. Lui ha dieci anni in più della fidanzata, ma proviene dalla stessa Reggio Emilia come lei. Lavora come organizzatore di eventi e spesso e volentieri vola verso Ibiza. Fino a qualche anno fa tra l’altro gestiva le serate dell’ex Vr33 della sua città. “Uno con la testa sulle spalle”: si definisce così nella clip di presentazione realizzata con la fidanzata in occasione del debutto del reality. Ai suoi occhi, Nadia invece è viziata, ama trascorrere tutto il tempo al telefono e sul divano, senza fare nulla. Vorrebbe vederla più partecipe, soprattutto delle dinamiche di coppia, ma lei rifiuta di fare le faccende domestiche. Alla fine è stato Antonio a iscrivere entrambi al programma: “Anche se la amo, ho bisogno di capire se è l a ragazza giusta per me, per costruirci un futuro assieme”, dice.

Nadia e Antonio, il video di presentazione della coppia di Temptation Island





© RIPRODUZIONE RISERVATA