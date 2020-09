Nadia e Antonio, Temptation Island/ Stefano è sempre più in mezzo ai due, scatta il tradimento?

Nadia e Antonio Giungo, lei è pronto a tradirlo?

Nadia e Antonio Giungo si lasceranno con lei sempre più vicina al single Stefano? Da questa domanda partirà oggi, 23 settembre, la nuova puntata di Temptation Island 2020 che metterà in crisi Antonio, almeno secondo quanto si può evincere dal promo del nuovo appuntamento. Dopo la scoppiettante prima puntata in cui Nadia ci ha tenuto a ribadire il fatto che lei non è una donna che pulisce, lava i piatti e sta a casa come vorrebbe Antonio, subito le cose hanno preso una piega inaspettata. Nadia si è subito avvicinata a Stefano e i due sono stati subito complici tanto che si parla dell’arrivo di una loro notte insieme. Ma sarà davvero così o si tratta di una provocazione? Secondo quanto si vede nei primi video anticipazioni sul profilo ufficiale di Temptation Island, il video del momento tra Nadia e Stefano (in cui lei lo chiama addirittura amo’) finirà proprio nelle mani del fidanzato Antonio che vedrà il video e rimarrà senza fiato. Dopo questo ce ne sarà un altro in cui la vedremo entrare nelle casette presenti nel villaggio ma destinate ai single e, quindi, senza telecamere? Sarà questa la prima risposta che i fan attendono di avere questa sera durante il programma e il nuovo falò.

Nadia e Antonio Giungo, in mezzo Stefano

Già nella prima puntata di Temptation Island 2020, Nadia si è molto avvicinata a Stefano con buona pace di Antonio Giugno che, dall’altra parte, continua a pensare a lei sognando il giorno in cui arriverà la svolta nel loro rapporto. Proprio nella prima puntata, mentre lei bellissima si districava tra i single, Antonio piangeva perché sentiva la sua mancanza e subito è finito in crisi perché si è accorto del gioco di sguardi tra la fidanzata e il single Stefano tanto che ha richiesto di vedere le immagini per capire bene quello che è successo tra loro. Risultato? Alla fine Antonio si è distrutto dalle lacrime proprio mentre i social arrivavano le prime segnalazioni contro lui e Nadia. Secondo i rumors apparsi in rete, la coppia si era già lasciata prima del programma ma quando la redazione l’ha contatta, i due sono tornati insieme per parteciparvi. Le segnalazioni in questi giorni si sono moltiplicate ma visto che le registrazioni sono già andate in scena il loro percorso potrebbe terminare senza scossoni. Quello che si dice sarà vero? Li vedremo uscire da eliminati dal reality sui sentimenti oppure il loro percorso finirà normalmente per poi cambiare una volta lontani dai riflettori con rivelazioni e risposte social?

Video, anticipazioni seconda puntata Temptation Island 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA