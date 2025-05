Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara: da nemiche ad amiche a Uomini e Donne

Dopo mesi di scontri e discussioni, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, grazie all’intervento di Maria De Filippi, hanno messo da parte le incomprensioni e la rivalità dichiarandosi amiche. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2025, entrando in studio, Gianmarco Steri che ha annunciato la scelta, per la prima volta, ha visto Nadia e Cristina sedute vicine. Una scena insolita per il tronista che è sempre stato abituato a vedere le due corteggiatrici agli antipodi.

Calme e tranquille, Nadia e Cristina hanno stupito tutti anche quando Maria De Filippi ha chiesto a Gianmarco Steri di scegliere con chi ballare per prima. Di fronte alla scelta di Cristina, Nadia è rimasta particolarmente calma e, interpellata da Maria De Filippi, ha detto: “Sono più tranquilla. Ieri è stata una giornata tostissima, poi ho parlato con mia madre e mi sono aperta con lei, mi ha detto “Non ti riconosco più”, ma voglio che Gianmarco faccia ciò che si sente”. Di fronte a tali parole, Tina Cipollari è intervenuta puntando il dito contro le corteggiatrici.

Tina Cipollari contro Nadia e Cristina a Uomini e Donne

Maria De Filippi, di fronte al nuovo atteggiamento di Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, ha fatto notare a Gianmarco Steri la complicità delle sue corteggiatrici. Tina Cipollari, però, non ha apprezzato affatto. “Il fatto che siano diventate amiche è una rovina, si sono spersonalizzate, prima c’era questo antagonismo sano tra loro, ora questa situazione non mi torna”, ha detto l’opinionista.

Maria De Filippi, però, ha replicato spiegando che, il nuovo rapporto di Nadia e Cristina serve a stare più tranquillo Gianmarco in vista della scelta, ma anche le stesse ragazze ma Tina non ha condiviso il commento. “Avete perso la vostra spontaneità. Non è possibile che due ragazze che lottano per lo stesso uomo diventino amiche”, ha concluso la Cipollari.

