Nadia e Massimiliano, Uomini e Donne/ Si avvicina l’addio al programma? Complici…

Una nuova coppia sta per nascere nel parterre del trono over di Uomini e donne? La versione senior del programma di Maria De Filippi ha fatto nascere tanti amori, ultimo quello di Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, tornati recentemente in studio, hanno condiviso con il pubblico la loro felicità. Tra gli attuali protagonisti della trasmissione potrebbe formarsi una nuova coppia. Nadia e Massimiliano, infatti, dopo una partenza in sordina, si sono riavvicinati ed ora stanno portando avanti la loro conoscenza a gonfie vele.

FRANCESCA FAGNANI/ "La belva è uno stato d'animo. Su Elettra Lamborghini..."

Il rapporto tra la dama e il cavaliere del trono over è nato dopo la decisione di Nadia di lasciare il numero di telefono a Massimiliano il quale, dopo essere uscito anche con Gemma, ha preferito concentrarsi su Nadia. Il feeeling del primo appuntamento aveva lasciato spazio alle paure di Nadiua dovute alle sue precedenti esperienze. Oggi, però, tra la dama e il cavaliere procede tutto a gonfie vele.

CLAUDIO SIMONETTI/ "Da Profondo Rosso a Suspiria: la paura con Dario Argento"

Nadia e Massimiliano: nasce l’amore a Uomini e Donne?

Nell’ultima puntata in cui Maria De Filippi li ha chiamati al centro dello studio di Uomini e Donne, Nadia e Massimiliano hanno spiazzato tutti spiegando di essere felici insieme. La dama ha ammesso di provare emozioni che non provava da tempo e non ha nascosto il proprio entusiasmo per la presenza di Massimiliano nella sua vita.

Un incontro casuale quello tra Nadia e Massimiliano che potrebbe regalare ad entrambi l’amore. Per ora, tuttavia, nessuno dei due si sbilancia, ma nelle prossime settimane potrebbe esserci una sorpresa. Nadia, infatti, ha più volte ribadito di essere alla ricerca dell’amore aggiungendo che avrebbe lasciato lo studio dopo averlo trovato. Quel momento arriverà presto?

Alex Belli in lacrime nel letto di Soleil Sorge/ "Fuori sono da solo", lei "io ci sono sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA