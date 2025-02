Per quanto sia tra i volti più presenti nel mondo della tv, spesso esposta sui social con giudizi e pareri, Selvaggia Lucarelli è sempre stata molto discreta a proposito della sua vita privata. Protegge la quotidianità e soprattutto gli affetti, ma non sfuggono alcune toccanti curiosità che riguardano il suo rapporto viscerale con i genitori: Nadia e Nicola. La mamma della giornalista è purtroppo passata a miglior vita nel 2022, un dolore senza dubbio immenso e che per via della malattia ha reso il tutto ancora più logorante dal punto di vista emotivo.

A proposito dei genitori di Selvaggia Lucarelli, sappiamo che la sua amata e compianta mamma – Nadia – soprattutto negli ultimi anni di vita ha dovuto far fronte al calvario della malattia: l’Alzheimer. “Una patologia crudele, che rade il futuro e inibisce il presente”, parlava così Selvaggia Lucarelli della patologia e sono parole che trasudano dolore e in un certo senso anche rabbia.

Selvaggia Lucarelli e la storia d’amore dei suoi genitori, Nadia e Nicola: “Ecco cosa mi ha commosso…”

E’ stata però un’altra brutale malattia a strappare alla vita Nadia, la mamma di Selvaggia Lucarelli: il covid. “… Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per salutarci tutti e augurarci una bella giornata: ‘Correte, non vi preoccupate per me’. Così era lei, così ha sempre vissuto”. La salutava così nel triste giorno della scomparsa, segno di un dolore per certi versi anche consapevole ma che al contempo ha creato un solco nel suo cuore.

Oggi Selvaggia Lucarelli vive con il suo amato papà; anche lui ha dovuto affrontare il calvario della malattia: un terribile tumore. Alla veneranda età di 88 anni, il signor Nicola può contare sull’affetto smisurato di sua figlia che ha sempre palesato il suo grande amore per i genitori soprattutto per via delle sfide di vita affrontate assieme. “Non ho mai saputo molto del loro amore” – raccontava la giornalista parlando dei suoi genitori – “Ma leggendo le lettere di mamma, che mi ha affidato papà, mi sono commossa”.

