NADIA FANCHINI, VIDEO SCHERZO IENE/ Il compagno si è fatto castrare? “Cogl*one!”

Nadia Fanchini è la vittima dello scherzo de Le Iene in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10. L’ex sciatrice alpina, abilissima sulla neve ad evitare le porte in discesa e in Super-G, non ha mostrato la stessa capacità nello schivare la trappola ordita nei suoi confronti dalla trasmissione di Italia Uno. C’è da dire, a sua parziale discolpa, che se sugli sci si trattava di controllare soltanto il movimento del suo corpo in velocità, questa volta a tramare contro di lei sono stati in tanti: a partire dal suo compagno. Senza la collaborazione di costui, infatti, sarebbe stato davvero difficile riuscire a far credere alla malcapitata Nadia Fanchini che l’uomo con cui stava pianificando di allargare la famiglia era stato addirittura castrato, sottoponendosi nientedimeno che ad una vasectomia…

NADIA FANCHINI, VIDEO SCHERZO IENE

Guardando il video di anticipazioni de Le Iene Show sono prevalentemente due i sentimenti che scaturiscono osservando la reazione di Nadia Fanchini allo scherzo ordito dai suoi confronti. Da una parte un’ilarità generale determinata dalla reazione della sciatrice, cascata in pieno nello scherzo, dall’altra una profonda tenerezza! Quando il compagno le rivela infatti di aver deciso “come tante donne di avere un figlio” e di essersi sottoposto a vasectomia totale, ovvero a quell’operazione per mezzo della quale si impedisce agli spermatozoi, prodotti dai testicoli, di unirsi al liquido seminale e formare lo sperma, la reazione di Nadia è a dir poco disperata: “Io non ci sto con te cogl*one, tutti pensano che sei una brava persona ma sei malato! Vai via neh!“. Guardate con i vostri occhi: povera Nadia Fanchini! Scommettiamo che a fine scherzo abbia deciso di scagliare addosso al fidanzato il suo argento iridato!



