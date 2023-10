Nadia Lanfranconi rivelazione choc/ “Io e Emanuele Filiberto siamo stati insieme tre anni”

Filiberto e la storia d’amore con Nadia Lanfranconi: il racconto della cantante

Emanuele Filiberto e Nadia Lanfranconi hanno avuto una storia d’amore piuttosto lunga, durante il matrimonio del principe con Clotilde Courau. Nonostante lui abbia minimizzato lasciando intendere fosse una scappatella, la donna ha svelato la verità sul settimanale Diva e Donna.

Lo stesso settimanale, lo scorso luglio, aveva pubblicato degli scatti in cui Nadia e l’erede di Savoia si scambiavano baci appassionati a Los Angeles: “Io ed Emanuele Filiberto siamo stati insieme tre anni.” Non so se riesco a parlarne adesso, è una situazione particolare. Ne devo parlare con lui” ha dichiarato Lanfranconi a Gente che parla, dunque, di una vera e propria storia d’amore.

Filiberto ammette di aver tradito la moglie Clotilde Courau

Ospite di Verissimo, l’erede di Savoia ha svelato di aver tradito in passato la moglie Clotilde Courau complice anche la distanza: “È un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra noi ed è andato oltre i tradimenti. Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo“.

E ancora: “Ci vediamo il più possibile con Clotilde, che ha fatto un anno di tournée teatrale in Francia. Ci vedevamo nei weekend. Le nostre figlie sono all’estero, tutte e due in Inghilterra. Proviamo a vederci il più possibile“. Le parole di Emanuele Filiberto sono state confermate anche dalla moglie che raccontava: “Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene“.

