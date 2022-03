Nadia Marsala a Massimiliano lasciano Uomini e Donne/ “Sono innamorato di te”

Nadia Marsala e Massimiliano regalano una grande emozione al pubblico di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere stanno uscendo insieme da diverse settimane. Entrambi, dopo alcuni alti e bassi, hanno trovato un equilibrio e, appuntamento dopo appuntamento, hanno scoperto di provare un forte sentimento l’uno per l’altra. Maria De Filippi chiama così al centro dello studio Nadia e Massimiliano che raccontano l’evoluzione del loro rapporto.

“Vorrei chiedere a Nadia di lasciare la trasmissione perchè io sono davvero innamorato di te. Abbiamo in comune un grande amore che sono i figli: per Nadia il figlio e per me le mie figlie”, spiega Massimiliano. “Io seguo il cuore e ringrazio Maria per averci fatto incontrare. Sono in uno stato di felicità”, dice ancora il cavaliere.

Nadia Marsala e Massimiliano, nuova coppia di Uomini e Donne

A Uomini e Donne si è così formata una nuova coppia. Dopo Isabella Ricci e Fabio, anche Nadia e Massimiliano lasciano la trasmissione per vivere la storia nella quotidianità. La scelta della dama e del cavaliere viene accolta con gioia da Tina Cipollari che lancia, poi, una frecciatina a Gemma Galgani.

“Tu resti sempre al palo. E’ il secondo in pochi mesi”, commenta la bionda opinionista alludendo all’unico appuntamento di Gemma con Massimiliano. La nuova coppia del trono over, così, prima di lasciare definitivamente lo studio, balla insieme tra gli applausi dello studio. La coppia decide di restare fino al termine della puntata per poi andare via.

