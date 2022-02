NADIA MARSALA, UOMINI E DONNE/ Torna il sereno con Massimiliano e lite con Gemma

La quiete dopo la tempesta tra Nadia e Massimiliano. “Quando gli ho detto di vedere altre persone l’ho fatto non per sotterfugi, ma perchè vedevo in lui tanto trasporto e lo spingevo a vedere altre persone che potrebbero essere anche degli amici. A me lui piace“, spiega Nadia al centro dello studio. Le parole di Nadia provocano la reazione di Gemma Galgani che non crede affatto alla sua versione e aspetta che “cada la maschera“. “Prima di giudicare pensa”, sbotta Nadia. “Fammi parlare. Io agisco come vuole la mia anima”, replica Nadia. “Quel giorno mi sentivo bloccata. Poi quando sono andata a casa, la notte non ho dormito. Mi è dispiaciuto veramente. L’indomani l’ho chiamato e abbiamo parlato a lungo perchè quando sbaglio chiedo scusa. Ho avuto paura di perderlo come persona perchè le emozioni che mi danno quest’uomo mi rendono incredula. Lui è una persona che ti dà tantissime emozioni”, spiega Nadia che ha scelto di concedersi una possibilità con Massimiliano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nadia e Massimiliano di nuovo protagonisti

Nuovo capitolo della storia tra Nadia Marsala e Massimiliano nella nuova puntata di Uomini e Donne? La dama, giunta in trasmissione nel corso della stagione attualmente in onda, è diventata immediatamente una delle beniamine del pubblico. La dama ha notato il signor Massimiliano sul quale aveva posato gli occhi anche Gemma Galgani. L’iniziativa di Nadia aveva scatenato una discussione con Gemma che ha ammesso di non aver gradito il modo di fare della collega.

Massimiliano, a sua volta, dopo essere uscito con Gemma, ha preferito dedicarsi solo a Nadia con cui, però, il rapporto non è decollato. Nella scorsa puntata, infatti, la dama e il cavaliere hanno deciso di mettere un punto alla conoscenza. Sarà cambiato qualcosa successivamente o i due saranno rimasti sulla posizione già annunciata?

Nadia Marsala e Massimiliano, tutto finito a Uomini e Donne?

Tra Nadia e Massimiliano non c’è stato nulla se non delle belle uscite insieme. Dopo qualche appuntamento, la scintilla non è scattata ed entrambi avevano deciso di non concedere l’esclusiva e di guardarsi intorno per non precludersi la possibilità di conoscere altre persone. Nella scorsa puntata, dopo aver annunciato l’addio alla trasmissione, Massimiliano ha deciso di restere.

Il cavaliere deciderà così di sfruttare la possibilità per provare a conquistare il cuore della dama che ha ammesso di essere una persona rigida a meno che non riesca ad innamorarsi o deciderà di guardarsi intorno? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.



