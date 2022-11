Nadia Nadim abbandona diretta tv dei Mondiali/ Mamma conduttrice è morta in incidente

Nadia Nadim ha improvvisamente abbandonato la diretta tv sul canale britannico ITV, mentre stava commentando la partita Danimarca Tunisia dei Mondiali 2022, dopo avere scoperto che la mamma era morta, investita da un camion nel tragitto dalla palestra alla sua abitazione. L’allontanamento della conduttrice dallo studio è rimasto un mistero per diverse ore, finché la diretta interessata non ha raccontato quanto accaduto sui social network.

“Le parole non possono descrivere quello che sto provando. Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modo improvviso e inaspettato. Aveva solo 57 anni”, ha scritto in un post come riportato dal Corriere della Sera. “Era una guerriera che aveva combattuto per ogni centimetro della sua vita. Non mi ha dato la vita una, ma due volte, e tutto ciò che sono è grazie a lei. Ho perso la mia casa e so che niente sarà mai più lo stesso. La vita è ingiusta e non capisco perché lei e perché in questo modo. Ti amo e ti rivedrò”.

Nadia Nadim abbandona diretta tv dei Mondiali: chi è la conduttrice danese

Il mondo del calcio internazionale si è stretto dunque attorno a Nadia Nadim, costretta ad abbandonare la diretta tv dei Mondiali 2022 dopo avere appreso della morte della mamma. La calciatrice danese è molto amata, tanto da essere considerata dalla rivista Forbes una delle sportive più influenti al mondo. Dopo avere appeso gli scarpini al chiodo, si è laureata in Medicina per potere unirsi a Medici senza Frontiere. È inoltre ambasciatrice Onu.

Oltre che per il suo talento, è diventata famosa anche per la sua commovente storia. È nata infatti in Afghanistan, ma a soli 12 anni è fuggita in Europa dopo l’uccisione del padre, che era un generale dell’esercito, ad opera dei talebani. Il lungo viaggio passando per il Pakistan e l’Italia, poi la nuova vita in Danimarca, che le ha dato la cittadinanza e le ha permesso di diventare un’icona del calcio femminile.

