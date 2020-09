NADIA RINALDI BALLA “MOULIN ROUGE” DI CHRISTINA AGUILERA/ Video, D’Urso: “Sarà cult”

Tutti gli occhi puntati su Nadia Rinaldi nella puntata di oggi di Domenica Live. L’attrice, presenza ricorrente nei programmi di Barbara D’Urso, è pronta a scrivere una nuova pagina televisiva rendendosi protagonista di un ballo sulle note di Moulin Rouge di Christina Aguilera. Attenzione, perché quando la parola “ballo” e Nadia Rinaldi si trovano nella stessa frase la possibilità di assistere ad uno spettacolo più unico che raro è quanto mai concreta. A fare testo c’è un precedente verificatosi proprio negli studi di Barbara D’Urso a Domenica Live: in quel caso la Rinaldi si esibì in un balletto sulle note di “Voulez vous coucher avec moi?” che fece il giro del web. A destare scalpore, non solo l’ipnosi targata Giucas Casella che la portò a scatenarsi, ma anche le acrobazie che ebbero come effetto quello di mostrare in diretta il suo intimo…

NADIA RINALDI BALLA “MOULIN ROUGE” DI CRISTINA AGUILERA

Come andrà a finire questa volta con il ballo di Nadia Rinaldi? Gli amanti del genere non rischieranno certamente di perdersi la nuova performance dell’attrice romana ospite di Domenica Live in questo 27 settembre 2020 che promette di restare impresso nella mente degli italiani. D’altronde è stata la stessa padrona di casa, Barbara D’Urso, ad anticipare l’evento promettendo che il ballo della Rinaldi sulle note di Mouline Rouge di Christina Aguilera “sarà un balletto cult“. Giocosa e allo stesso tempo auto-ironica la replica della diretta interessata, che dinanzi a questo annuncio ha commentato tirando fuori dall’archivio proprio il precedente con Giucas Casella (qui il video della performance indimenticabile): “Sarà sicuramente più elegante di quello sotto ipnosi” ha detto. Staremo a vedere…



